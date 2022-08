Wien Energie braucht 6 Mrd. Euro - allein vom Bund

Handelspreise „nach oben geschnellt“

Die erforderlichen Sicherheitskautionen im Energiehandel waren am Freitag erneut angestiegen. Der Strompreis im Handel sei von 700 auf rund 1000 Euro pro Megawattstunde nach oben geschnellt - analog dazu hätten sich die erforderlichen Kautionen für bereits getätigte Geschäfte in der Zukunft vervielfacht, erklärte die Wien Energie - kurz vor der Meldung über die eigentlich benötigte Summe - in einer Pressemitteilung. Diese Situation sei auch aus Nachbarländern bekannt, internationale Energieversorger in Deutschland etwa stünden vor denselben Problemen und bekämen bereits staatliche Unterstützung.