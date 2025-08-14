Jetzt steht fest, wann das E-Moped-Verbot kommt

Geplant ist, dass die neue Regelung ab Frühling 2026 gilt, wie die „Krone“ erfuhr. Dann dürften E-Mopeds nur noch auf der Straße fahren. Doch das ist nicht die einzige Änderung: Auch ein Kennzeichen für die Zweiräder soll dann Pflicht sein. Aktuell dürfen die E-Mopeds maximal 25 km/h schnell fahren. Ob sich das ändert, wenn die Fahrzeuge nur noch auf der Straße unterwegs sind, ist noch nicht klar.