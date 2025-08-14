Danso: „Bin wirklich verärgert und enttäuscht“

Danso, der seit einem halben Jahr beim Fußball-Europa-League-Sieger kickt und im Sommer fix für 25 Millionen Euro verpflichtet worden war, überzeugte als starker Rückhalt in der Abwehr, warf sich in Schüsse und schaltete sich auch im Angriff ein. „Du musst in der Defensive 90 Minuten gut stehen, leider haben wir das nicht ganz geschafft. Wenn du am Ende zwei Tore kassierst, ist es natürlich bitter“, blickte Danso wehmütig auf die Begegnung mit dem Champions-League-Sieger zurück. „Im Elfmeterschießen kann es in beide Richtungen gehen.“ Die Spurs hätten ihren Matchplan gut durchgeführt, betonte der 26-Jährige, deswegen sei die Niederlage sehr frustrierend und schwer zu schlucken.