Titel verspielt

Danso: „Bin wirklich verärgert und enttäuscht“

Fußball International
14.08.2025 11:20
Kevin Danso verpasste mit Tottenham den Supercup-Titel.
Kevin Danso verpasste mit Tottenham den Supercup-Titel.(Bild: GEPA)

Nach der unglücklichen Niederlage im Duell um den UEFA-Supercup war der Ärger bei Kevin Danso groß. Der ÖFB-Verteidiger musste sich am Mittwoch in Udine mit Tottenham Hotspur dem favorisierten Paris Saint-Germain trotz 2:0-Führung nach zwei späten Gegentoren mit 3:4 im Elfmeterschießen geschlagen geben. „Ich bin wirklich verärgert und enttäuscht, dass es nicht für uns geklappt hat“, sagte Danso, nachdem er in der Innenverteidigung die PSG-Offensive entschärft hatte.

Danso, der seit einem halben Jahr beim Fußball-Europa-League-Sieger kickt und im Sommer fix für 25 Millionen Euro verpflichtet worden war, überzeugte als starker Rückhalt in der Abwehr, warf sich in Schüsse und schaltete sich auch im Angriff ein. „Du musst in der Defensive 90 Minuten gut stehen, leider haben wir das nicht ganz geschafft. Wenn du am Ende zwei Tore kassierst, ist es natürlich bitter“, blickte Danso wehmütig auf die Begegnung mit dem Champions-League-Sieger zurück. „Im Elfmeterschießen kann es in beide Richtungen gehen.“ Die Spurs hätten ihren Matchplan gut durchgeführt, betonte der 26-Jährige, deswegen sei die Niederlage sehr frustrierend und schwer zu schlucken.

Gegen Dansos Tottenham
Paris SG holt 0:2 auf – und ist Supercup-Sieger!
13.08.2025

Lee Kang-in (85.) und Goncalo Ramos (94.) glichen in der Schlussphase die Spurs-Führung durch Micky van de Ven (39.) und Cristian Romero (48.) aus und bescherten den offensiv über weite Strecken harmlosen Parisern ein Elferschießen.

Kevin Danso
Udine
Tottenham HotspurUEFAÖFB
Supercup
Sommer
Folgen Sie uns auf