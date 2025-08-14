Vorteilswelt
Schwierige Festnahme

Polizeibekannter Pannenhelfer in Wien geschnappt

Wien
14.08.2025 12:18
(Bild: P. Huber)

Spektakulärer Polizeieinsatz am Mittwochvormittag am Südtiroler Platz in Wien-Wieden: Beamte erkannten einen 34-jährigen, polizeibekannten Mann, der einem Autofahrer bei einer Panne half. Der Verdächtige war den Beamten jedoch noch in Erinnerung, weil er im Juli bei einer Amtshandlung geflüchtet war, um eine offene Strafe von 10.000 Euro nicht zahlen zu müssen.

Als die Polizisten den Mann erneut anhalten wollten, warf er seine Umhängetasche einem Begleiter zu, der damit flüchtete. Der 34-Jährige schlug einem Beamten mit dem Ellbogen ins Gesicht, verletzte ihn und wehrte sich mit Faustschlägen und Fußtritten gegen die Festnahme. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte er überwältigt werden.

Mehrere Anzeigen
Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine unbestimmte Menge Suchtgift – vermutlich Crystal Meth – und stellten es sicher. Der Mann sitzt in Polizeigewahrsam und wurde wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

