„Wissen, wie viel Kraft der Europacup Rapid gibt“

„Wenn ich bei hohen Bällen schreie, werden sie nicht viel Rücksicht nehmen. Die Schotten fahren durch“, schmunzelt Niklas Hedl. Die Physis der Insel-Kicker hat er im Hinspiel gegen Dundee United erlebt. Ähnlich wie letzte Saison gegen die Shamrock Rovers. „Das war teilweise noch wilder“, erinnert sich Rapids Goalie. Der heute im Tannadice Park sein 31. Europacup-Spiel für Grün-Weiß absolviert, die Bedeutung unterstreicht: „Druck hat man bei Rapid immer. Aber wir haben letzte Saison erlebt, wie viel Kraft der Europacup dem Verein geben kann, das wollen wir wieder erleben, es sind oft magische Nächte.“