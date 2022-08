Vorgangsweise von Wien Energie „unverständlich“

„So etwas kann in kleinen Unternehmen passieren“

„Wenn das Risk-Management am 2. August gewarnt hätte, dass es Ende August zu Problemen bei Sicherheitsleistungen geben werde, wäre das nachvollziehbar“, so Boltz. Aber am Freitag zu entdecken, dass am Montag das Geld fehlt, ist ungewöhnlich. „So etwas kann in kleinen Unternehmen passieren, wo der Chef der einzig Verantwortliche ist, aber nicht bei der Wien Energie“, kritisiert Boltz. Angesichts dessen liegt der Verdacht nahe, dass sich der Energieversorger der Bundeshauptstadt doch an der Strombörse verspekuliert hat.