Character.AI: Virtuelle Freunde mit Risiko

Nutzung hat Risiken

Was wie eine harmlose Spielerei klingt, ist nicht ungefährlich, vor allem für Kinder. So ist die Nutzung etwa erst ab 16 Jahren erlaubt, es ist jedoch auch für User und Userinnen unter 16 Jahren einfach möglich, sich auf der Plattform anzumelden. Auch gibt es Filter, die unangemessene Inhalte sperren sollen – diese wirken allerdings nur begrenzt. So kann es passieren, dass Kinder belastende Szenarien sehen oder selbst beispielsweise beleidigende Sprache verwenden. Außerdem besteht Suchtpotenzial: Die KI versucht durch interessierte Fragen, den Chat am Laufen zu halten.