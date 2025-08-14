Tennis-Match unterbrochen, Sinner spielt Karten

Ob er auch aus dem Kartenspiel als Sieger hervorging, war bisher nicht zu evaluieren. Gegen Mannarino jedenfalls setzte er sich nach der Unterbrechung auch im zweiten Satz (7:6) durch. Damit steht der 23-Jährige im Halbfinale und ist auf einem guten Weg, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.