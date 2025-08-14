Vorteilswelt
Fans sind begeistert

Tennis-Match unterbrochen, Sinner spielt Karten

Tennis
14.08.2025 12:32
Tennis-Ass Jannik Sinner hat die Regen-Unterbrechung gut nützen können.
Tennis-Ass Jannik Sinner hat die Regen-Unterbrechung gut nützen können.(Bild: AFP/APA/Glyn KIRK)

Tennis-Ass Jannik Sinner hat seine Fans erneut mit einer Aktion am Rande des Turniers in Cincinnati begeistert. Der Südtiroler nutzte eine Regenunterbrechung, um mit seinem Team Karten zu spielen. Sein Duell gegen den Franzosen Adrian Mannarino konnte er schließlich auch noch gewinnen. 

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video von Sinner beim Karten spielen, das seine Fans amüsiert und begeistert. Das Tennis-Turnier in Cincinnati ist weiter von Wetterkapriolen gezeichnet. Betroffen war auch das Viertelfinal-Match zwischen Sinner und Mannarino. 

Nachdem der Weltranglistenerste den ersten Satz recht entspannt mit 6:4 gewinnen konnte, verdunkelte sich der Himmel über dem Center Court und die Partie musste für fast drei Stunden unterbrochen werden. 

Entspannte Pause für Sinner
Die Zeit nutzte Sinner schließlich, um sich mit seinem Team entspannt zusammenzusetzen und Karten zu spielen. Bestens gelaunt scherzte Sinner und ärgerte sich auch, wenn das Blatt nicht zufriedenstellend war. 

Chaotisches Match für Jannik Sinner in Cinicinnati. 
Wildes Sinner-Match
Dunkelheit, Flimmern, Alarm! Chaos in Cincinnati
12.08.2025

Ob er auch aus dem Kartenspiel als Sieger hervorging, war bisher nicht zu evaluieren. Gegen Mannarino jedenfalls setzte er sich nach der Unterbrechung auch im zweiten Satz (7:6) durch. Damit steht der 23-Jährige im Halbfinale und ist auf einem guten Weg, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. 

