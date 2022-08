Brunner: „Brauchen auf jeden Fall Akteneinsicht“

Am Rande der Hochwasserschutz-Inspektion mit Niederösterreich Vize-Landeshauptmann Stephan Pernkopf in der Wachau hat Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Montag klargestellt, dass die Hilfen für die Wien Energie derzeit oberste Priorität haben. „Koste es, was es braucht“, so Brunner zur „Krone“.