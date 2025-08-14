Alaska: Ein US-Staat mit russischer Vergangenheit

Orthodoxe Kirchen und russischer Dialekt

Mehr als 35 orthodoxe Kirchen, manche mit den typischen Kuppeln, erinnern noch heute an die Präsenz der Russen in Alaska. Die orthodoxe Diözese des Bundesstaates ist die älteste in Nordamerika und unterhält ein Seminar auf Kodiak. Ein vom Russischen abgeleiteter Dialekt, der sich mit den Sprachen der Ureinwohner vermischte, hielt sich über Jahrzehnte vor allem in der Nähe der Großstadt Anchorage. Heute spricht ihn jedoch kaum jemand mehr. Aber in der Nähe der riesigen Gletscher der Halbinsel Kenai wird immer noch Russisch unterrichtet: in einer kleinen Landschule einer orthodoxen Gemeinde mit rund hundert Schülern.