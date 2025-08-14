Hitzewelle trotz Gewitter: Wann es kühler wird

Am Samstag zeigt sich das Wetter von Vorarlberg bis zum Waldviertel von seiner unbeständigen Seite. Den ganzen Tag über muss hier mit Regenschauern gerechnet werden, am Nachmittag mischen sich auch Gewitter dazu. Im übrigen Österreich startet der Tag mit Sonnenschein. Am ehesten trocken bleibt es im äußersten Nordosten, wie beispielsweise Purkersdorf. Die Temperaturen klettern auf bis zu 34 Grad.