Bis zu 36 Grad

Hitzewelle trotz Gewitter: Wann es kühler wird

Österreich
14.08.2025 12:02
(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Trotz möglicher Gewitter und vereinzelter Regenschauer hält die Hitzewelle Österreich weiterhin fest im Griff. Erst ab Dienstag klingen die Temperaturen etwas ab und bringen eine kurze „Abkühlung“ bis zu 28 Grad.

Schon am Freitag klettern die Temperaturen wieder verbreitet auf 30 Grad und mehr, im Osten sind sogar bis zu 36 Grad möglich. Erst gegen Abend ziehen von Westen her vereinzelt Wolken auf, die kurze Wärmegewitter bringen können.

Am Samstag zeigt sich das Wetter von Vorarlberg bis zum Waldviertel von seiner unbeständigen Seite. Den ganzen Tag über muss hier mit Regenschauern gerechnet werden, am Nachmittag mischen sich auch Gewitter dazu. Im übrigen Österreich startet der Tag mit Sonnenschein. Am ehesten trocken bleibt es im äußersten Nordosten, wie beispielsweise Purkersdorf. Die Temperaturen klettern auf bis zu 34 Grad.

Wetterdaten:

Kühlere Luft strömt am Sonntag aus dem Norden in den Ostalpenraum. Vor allem im Hügelland sind Schauer möglich. Südlich des Alpenhauptkamms und im Südosten können kurze Gewitter auftreten. Im Osten und Nordosten bleibt es hingegen meist trocken und sommerlich heiß. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 30 Grad.

Am Montag sorgt ein Hoch für überwiegend sonniges Wetter, nur im Bergland sind am Nachmittag vereinzelte Schauer oder Gewitter zu erwarten. Im Osten können ebenfalls bis zu 30 Grad erreicht werden.

Der Hochdruckeinfluss hält an: Am Dienstag scheint die Sonne verbreitet, im Osten sogar oft wolkenlos. Nur zwischen Silvretta und Oberkärnten kann es nachmittags vereinzelt Schauer geben. Die Frühtemperaturen liegen zwischen elf und 17 Grad, tagsüber klettert das Thermometer vielerorts knapp unter die 30-Grad-Marke.

Irina Stöckl
Mehr Österreich
Bis zu 36 Grad
Hitzewelle trotz Gewitter: Wann es kühler wird
460.000 Euro Schaden
Arbeitsunfähiger (54) zockte Opfer beim Hausbau ab
Nicht das erste Mal
Wien: Großbrand bei Recyclingfirma hält weiter an
Prozess ab 14. Oktober
Benko: Richterin und zwei Laienrichter urteilen
Details zu Tragödie
Alpinistin stürzte 400 Meter im freien Fall in Tod
