Wir werden zur Minderheit

ANDERERSEITS besagen die Statistiken und damit die Gesetze der Mathematik, dass wir, die „echten Ösis“, in relativ wenigen Jahren zur Minderheit in unserem eigenen Land werden dürften. Wenn bereits jetzt mehr als ein Viertel der Wohnbevölkerung Migrationshintergrund hat – die dritte Generation der Zuwanderer gar nicht mitgerechnet – und die Zuwanderung, vielleicht ein wenig gebremst, weitergeht, ist dies bei der weit höheren Geburtenrate der Migranten unausweichlich.