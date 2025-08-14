Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Wir werden zur Minderheit

Kolumnen
14.08.2025 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Das jüngst veröffentlichte „Statistische Jahrbuch Migration und Integration“ besteht naturgemäß vorwiegend aus ziemlich nüchternen Zahlen. Zahlen allerdings, die bei näherer Betrachtung dramatische Entwicklungen erahnen lassen. Etwa dergestalt, dass die Geburtenrate bei Zuwanderern wesentlich höher ist als jene der autochthonen, also der angestammten Bevölkerung. Und besonders dramatisch bei Frauen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan – nämlich dreimal so hoch.

EINERSEITS könnte man nun achselzuckend meinen, dass dies keineswegs überraschend wäre: Menschen aus archaischen Kulturen, wie es etwa jene mit fundamentalistischem Islam sind, hätten eben einen wesentlich höheren Kinderreichtum. Wohl zur sozialen Absicherung der Eltern im Alter und mangels Geburtenkontrolle und der Emanzipation der Frauen.

ANDERERSEITS besagen die Statistiken und damit die Gesetze der Mathematik, dass wir, die „echten Ösis“, in relativ wenigen Jahren zur Minderheit in unserem eigenen Land werden dürften. Wenn bereits jetzt mehr als ein Viertel der Wohnbevölkerung Migrationshintergrund hat – die dritte Generation der Zuwanderer gar nicht mitgerechnet – und die Zuwanderung, vielleicht ein wenig gebremst, weitergeht, ist dies bei der weit höheren Geburtenrate der Migranten unausweichlich.

Was dies für unsere historisch gewachsene Kultur und unsere Sozialsysteme bedeuten würde, kann man sich ausmalen.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
162.902 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
142.358 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
117.509 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1681 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1525 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1341 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Wir werden zur Minderheit
„Krone“-Kommentar
Wo wir uns überfordert haben
„Krone“-Kommentar
Russische Todeswalze
„Krone“-Kommentar
Serbiens kleiner (Stief-)Bruder
„Krone“-Kommentar
Triumph über dekadente EU
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf