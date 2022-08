Wien Energie in Geldnot: „Gegen die Wand gefahren“

Zuschüsse am Gemeinderat vorbei?

Auch der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp übte harte Kritik an der Stadtregierung aus SPÖ und NEOS. Besonders erbost zeigte sich Nepp per Aussendung Sonntagabend darüber, dass die Stadt Wien schon in den vergangenen Wochen dem Energieunternehmen mit einer milliardenschweren Garantie ausgeholfen haben soll. „Wenn es tatsächlich stimmt, dass die Stadt Wien schon in der Vergangenheit dem stadteigenen Unternehmen Geld zugeschossen hat, ohne den Gemeinderat darüber zu informieren, dann wird das weitreichende Folgen haben“, schrieb der Politiker. Bei einem solchen „Totalversagen“ müsse Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zurücktreten und es müsse Neuwahlen geben.