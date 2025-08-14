Vorteilswelt
Großgrabung in Linz

Landestheater-Umbau: Erste Funde aus der Römerzeit

Oberösterreich
14.08.2025 11:20
Lea Hauhart, Archäologin der Firma Ardis, die die Grabungen durchführt
Lea Hauhart, Archäologin der Firma Ardis, die die Grabungen durchführt

Es ist eine Sensation! Der Umbau des Promenaden-Gevierts öffnet ein neues Fenster zur Linzer Stadtgeschichte. Mauern, Scherben und sogar eine erste wertvolle Münze aus der Römerzeit wurden gefunden. Nun gräbt man noch tiefer: „Wir kämpfen uns an dem Ort mehr als 2100 Jahre zurück“, sagt Landesarchäologe Stefan Traxler. Verzögert sich dadurch der Theaterumbau?

Dass möglicherweise archäologische Schätze unter dem Promenaden-Geviert verborgen sein könnten, war nicht unbekannt: „Es hat in den 1950er-Jahren kleinere Suchschnitte gegeben, auch im Jahr 2000, als der Weinkeller des Promenadenhofs ausgehoben wurde, wurde man fündig“, sagt Landesarchäologe Stefan Traxler (OÖ Landes Kultur GmbH).

Aber erst der aktuelle Landestheaterumbau bietet die Möglichkeit, das Terrain mit 1200 Quadratmeter – der Innenhof hinter dem Schauspielhaus – genau zu erforschen: „Wir haben Mitte Juni begonnen, Schichten abzutragen“, sagt Traxler, der das Projekt leitet. Derzeit ist man noch in der „römischen Schicht“ im zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung.

Hinter dem Schauspielhaus wird archäologisch gegraben; der Steinwall in der Mitte ist ein Kanal ...
Hinter dem Schauspielhaus wird archäologisch gegraben; der Steinwall in der Mitte ist ein Kanal aus dem 19. Jahrhundert, der abgetragen wird, um tiefere Schichten freizulegen.

Diese Funde sind nur der Anfang
Das Erdreich gab bereits erste Funde preis, u.a. einen römischen Dachziegel, Stücke einer Fußbodenheizung, Scherben von Essgeschirr, ein Stück einer Kleiderfibel. Die Sensation ist eine Bronze-Münze, mit Kaiser Hadrian und Göttin Diana als Prägungen.

„Wir finden noch mehr“, ist Traxler überzeugt. Man legte auch römische Gebäudemauern frei: „Vielleicht ein Wohnhaus oder eher ein Badehaus“, sagt Lea Hauhart, Archäologin der hier tätigen Grabungsfirma Ardis. „Wir dokumentieren alles bis auf den kleinsten Stein – nur so können wir später damit gut weiterarbeiten.“ Auch ein 3D-Scanner, der Mauerreste und Schichten ständig vermisst und digitalisiert, ist im Einsatz.

Zitat Icon

Eine Großgrabung mitten in Linz – das ist etwas Besonderes.

Landesarchäologe Stefan Traxler

Waren die Kelten in Linz?
In 2,70 Meter Tiefe will man graben, das könnte noch Schätze aus der Latènezeit (Keltenzeit) zutage fördern. „Damit wollen wir beweisen, dass auch das Zentrum von Linz lange vor Christi Geburt besiedelt war“, so Traxler. Die Münze übrigens wird von der hauseigenen Numismatik der OÖ LKG bearbeitet werden und vielleicht bald im Schlossmuseum zu sehen sein.

Landesarchäologe Stefan Traxler mit dem 3D-Scanner.
Landesarchäologe Stefan Traxler mit dem 3D-Scanner.
Scherben einer „Terra Sigillata“ – eine hochwertige römische Keramik, die im 1. Jahrhundert v. ...
Scherben einer „Terra Sigillata" – eine hochwertige römische Keramik, die im 1. Jahrhundert v. Chr. entwickelt wurde
Römische Bronze-Münze mit Diana auf einer Seite und Kaiser Hadrian auf der anderen
Römische Bronze-Münze mit Diana auf einer Seite und Kaiser Hadrian auf der anderen

Verzögert sich jetzt der Umbau?
Bis Mitte September werden die Grabungen dauern. Das war einkalkuliert, denn auf „Krone“-Nachfrage beim Land OÖ heißt es: „Eine einzigartige Chance: Mitten in der Baustelle öffnet sich ein Fenster in eine Zeit vor mehr als zwei Jahrtausenden – das ist Geschichte zum Anfassen! Diese Funde zeigen, dass unser Landestheater ein Ort von besonderer Bedeutung ist“, sagt der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Der Künstler und der Zahlenmensch: Norbert Trawöger (li.) und Kai Liczewski
LIVA-Chefs
Lautstark auf neuen Wegen am ersten Arbeitstag
12.08.2025
Salzkammergut
Nach Pudertanz: Pride zieht durch die Kaiserstadt
13.08.2025
Medien-Erlebnisse
Ars Electronica als Export-Hit rund um die Welt
10.08.2025

Eine Zeitverzögerung für den Theaterumbau entstehe nicht – im Herbst 2027 ist die Gesamtfertigstellung und Wiedereröffnung der Redoutensäle und der Gastronomie geplant. Weiters Stelzer: „Der Kostenrahmen beträgt laut Finanzierungsbeschluss des OÖ Landtags 57,9 Millionen Euro und wird nach aktuellem Projektstand ebenfalls eingehalten.“

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
162.902 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
142.358 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
117.509 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1681 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1525 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1341 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Oberösterreich
1,32 Promille intus
16-Jähriger schlief nach Unfall neben Moped ein
Großgrabung in Linz
Landestheater-Umbau: Erste Funde aus der Römerzeit
Von Pflegerin vermisst
Senior lag nach E-Bike-Unfall fünf Stunden im Wald
Müssen versetzt werden
Wie viele Zivildiener am Sanitäter-Test scheitern
Schwankende Nachfrage
Trotz Gewinn schließt Polytec Werk in Deutschland
