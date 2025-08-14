Landestheater-Umbau: Erste Funde aus der Römerzeit

Verzögert sich jetzt der Umbau?

Bis Mitte September werden die Grabungen dauern. Das war einkalkuliert, denn auf „Krone“-Nachfrage beim Land OÖ heißt es: „Eine einzigartige Chance: Mitten in der Baustelle öffnet sich ein Fenster in eine Zeit vor mehr als zwei Jahrtausenden – das ist Geschichte zum Anfassen! Diese Funde zeigen, dass unser Landestheater ein Ort von besonderer Bedeutung ist“, sagt der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer.