Charlènes Zwillinge sind echte Wasserratten

Freiheit und Sicherheit

Das frühe Schwimmenlernen bedeute laut Charlène auch, sich selbst und das Element Wasser zu respektieren. „Es geht mir nicht darum, Meister aus ihnen zu machen, aber ihnen diese Freiheit und diese Sicherheit zu geben, die mit der Beherrschung des Wassers kommt.“ Denn schwimmen zu können sei ein Geschenk, das man das ganze Leben behalte.