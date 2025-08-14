Vorteilswelt
Wie die Mama

Charlènes Zwillinge sind echte Wasserratten

Royals
14.08.2025 12:07
(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Die Zwillinge im monegassischen Fürstenhaus, Gabriella und Jacques, sind seit sie ganz klein waren, richtige Wasserratten. Kein Wunder bei der Mama! 

Fürstin Charlène, die früher Profischwimmerin war, sagte der Zeitung „Ouest France“, ihre Kinder hätten schon sehr früh schwimmen gelernt. „Das Wasser ist Teil meines Lebens und ich wollte, dass sie sich ab dem jüngsten Alter wohlfühlen und in Sicherheit sind.“

Freiheit und Sicherheit
Das frühe Schwimmenlernen bedeute laut Charlène auch, sich selbst und das Element Wasser zu respektieren. „Es geht mir nicht darum, Meister aus ihnen zu machen, aber ihnen diese Freiheit und diese Sicherheit zu geben, die mit der Beherrschung des Wassers kommt.“ Denn schwimmen zu können sei ein Geschenk, das man das ganze Leben behalte.

Fürst Albert, Prinz Jacques, Prinzessin Gabriella und Fürstin Charlene bei einem Auftritt im ...
Fürst Albert, Prinz Jacques, Prinzessin Gabriella und Fürstin Charlene bei einem Auftritt im Juli.(Bild: APA/AFP/Valery HACHE)

Die frühere Karriereschwimmerin Charlène Wittstock wurde 1978 im heutigen Simbabwe geboren. Mit zwölf Jahren zog sie gemeinsam mit ihrer Familie nach Südafrika. Ihren späteren Mann lernte sie 2000 bei einem Schwimmwettkampf in Monaco kennen. 2007 siedelte sie dann in den Stadtstaat am Mittelmeer über. Seit 2011 ist sie Fürstin.

