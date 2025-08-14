Gipfel in „unserem Alaska“: Was Putin jetzt will

Ein Gipfel im US-Bundesstaat Alaska ist zudem Futter für wiedererstarkte russische Nationalisten, die immer noch davon schwadronieren, das Territorium gehöre rechtmäßig ihnen. Der US-Bundesstaat war einst ein entlegener Besitz des Zarenreichs, bevor es 1867 für die damals schon magere Summe von 7,2 Millionen Dollar an die USA verkauft wurde. Die Vorstellung, Moskau sei damals schlecht ausgestiegen, hält sich hartnäckig. Im russischen Staats-TV werden die Zuseher bereits auf einen Besuch in „unserem Alaska“ eingestimmt.