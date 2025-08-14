Wierer: So geht Red-Bull-Werbung im Insta-Stil

An sich geht‘s um eine spezielle Sommer-Edition eines Red-Bull-Getränks. Dessen Bewerbung fällt dank der Inszenierung von Biathlon-Großmeisterin Dorothea Wierer besonders, ganz Influencer-like, aus.
Denn die 35-jährige Südtirolerin, vierfache Weltmeisterin, dreifache Olympia-Bronzene, präsentiert das rosarote Doserl nicht im gewohnten (Winter-)Outfit, sondern im Bikini. Ja, die Dame weiß sich – und das Produkt ihres Sponsors – in Szene zu setzen.
Zum Abschluss unsterblich machen
Energie jeglicher Art wird Wierer in der kommenden Saison brauchen können. Es soll der krönende Abschluss einer herausragenden Karriere mit zwei Weltcup-Kristallkugeln werden: Bei der Heim-Olympiade will „Doro“ es noch einmal wissen und sich in Antholz endgültig unsterblich machen.
Die Saison 2024/25 verlief für Wierer durchwachsen.Obwohl sie in den Mixed-Staffeln zweimal auf dem Podest stand, erreichte sie in Einzelrennen lediglich einen neunten Platz im Sprint bei der Weltmeisterschaft in Nove Mesto. Gesundheitliche Probleme, darunter mehrere Infekte, beeinträchtigten ihre Leistungen.
Wierer hat angekündigt, ihre Karriere nach den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina zu beenden. Red Bull wird er vermutlich auch danach die Treue halten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.