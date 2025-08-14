Wierer: So geht Red-Bull-Werbung im Insta-Stil

Zum Abschluss unsterblich machen

Energie jeglicher Art wird Wierer in der kommenden Saison brauchen können. Es soll der krönende Abschluss einer herausragenden Karriere mit zwei Weltcup-Kristallkugeln werden: Bei der Heim-Olympiade will „Doro“ es noch einmal wissen und sich in Antholz endgültig unsterblich machen.