Wien: Großbrand bei Recyclingfirma hält weiter an

Bei einem schweren Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Steinheilgasse in Wien‑Floridsdorf halten die Löscharbeiten weiterhin an. Die Feuerwehr ist aktuell mit rund 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen.
Gepresste Altpapierballen hatten auf dem Freigelände Feuer gefangen und erschweren damit die Bekämpfung, da sie einzeln zerteilt werden müssen, um Glutnester vollständig zu löschen. Die Alarmstufung wurde mittlerweile jedoch heruntergestuft.
Zugverkehr gesperrt
Der Einsatz war bereits am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ausgelöst worden – der Rauch hatte sogar den Zugverkehr zwischen Floridsdorf und Leopoldau für mehrere Stunden behindert.
Ähnlicher Fall im Vorjahr
Bereits im Juli des Vorjahres kam es an derselben Adresse zu einem Brand. Auch damals war die Rauchentwicklung groß, der Einsatz dauerte mehrere Stunden.
