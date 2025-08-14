Arbeitsunfähiger (54) zockte Opfer beim Hausbau ab

Handschellen klickten für 54-Jährigen

Anfang März ging das falsche Spiel des 54-Jährigen schließlich zu Ende, es klickten die Handschellen. Er bleibt aber dabei: Er habe nichts Falsches getan, die Arbeiten hätte er noch fertiggestellt, sobald die Ware geliefert oder vom Zoll freigegeben worden wäre. Das Vorhaben muss wohl warten. Denn aktuell sitzt er in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft. Übrigens: Die Arbeiten, die er gemacht hat, waren zum Teil so mangelhaft, dass die Bauwerke wieder abgerissen und von Profis neu errichtet werden mussten.