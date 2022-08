Vier Tote bei Bombenangriff in Äthiopien

Bei einem Luftangriff auf die Stadt Mekele in Äthiopien sind am Freitag mindestens vier Menschen getötet worden. Darunter sind zwei Kinder. Neun weitere Menschen wurden verletzt. Nach fünf Monaten relativer Ruhe waren die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen im Norden des Landes am Mittwoch wieder aufgeflammt.