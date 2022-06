„Wenn es nicht bald regnet, gibt‘s keine Hoffnung“

Abiyu ist nur eines von fast sechs Millionen Kindern, die am Horn von Afrika leben und unterernährt sind. Wenn der Regen weiter ausbleibt, droht die Katastrophe: Dann könnten diese Zahl laut Schätzunge der Vereinten Nationen auf 20 Millionen steigen. Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas Österreich, richtet einen Appell an die „Krone“-Leser: „In Österreich beschäftigt uns momentan die Teuerung und der Ukraine-Krieg. Aber wenn kleine Kinder an Hunger sterben, dann dürfen wir nicht schweigen, dann müssen wir handeln! Jede Spende hilft und wird dringend gebraucht.“