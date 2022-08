Dugina-Attentat: Verdächtige nicht in Wiener Hotel

Verdächtige soll nach Estland gereist sein

Ohne handfeste Indizien für eine unmittelbare Tatbeteilung zu nennen, hatten staatlich kontrollierte Medien in Russland mit Verweis auf den Geheimdienst FSB die Ukrainerin Natalja W. beschuldigt, am Samstagabend außerhalb von Moskau den Autobombenanschlag auf die Tochter des russischen Rechtsaußen-Ideologen Alexander Dugin, Darja Dugina, durchgeführt zu haben. Die 43-jährige W. soll laut veröffentlichten Videos in Folge am Sonntag aus Russland nach Estland ausgereist sein.