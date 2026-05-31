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Wiener der Woche

Bankmitarbeiter verhindert einen dreisten Betrug

Wien
31.05.2026 11:00
Ein falscher Polizist begleitete einen betagten Wiener zu Bank, um Geld abzuheben
Ein falscher Polizist begleitete einen betagten Wiener zu Bank, um Geld abzuheben(Bild: Krone KREATIV/Gerhard Bartel, stock.adobe.com)
Porträt von Hannah Neudeck
Von Hannah Neudeck

Zwei falsche Polizisten lauerten einem Pensionisten auf. Ein Bankmitarbeiter konnte das verhindern. Unser „Wiener der Woche“. 

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Diese perfide Masche ging glücklicherweise nach hinten los: Am Freitagnachmittag erhält ein Pensionist einen kuriosen Anruf. Ein „Polizist“ sei am Apparat und bräuchte Hilfe bei einer Festnahme – dafür müsse der 90-Jährige „nur“ 15.000 Euro von seinem Bankkonto abheben. Ein Kollege würde ihn begleiten.

So ging es dann zur Bank
So macht sich der betagte Mann samt falschem Beamten mit vermeintlichem Polizeiausweis auf den Weg in eine Bankfiliale auf der Landstraßer Hauptstraße. Doch die Betrüger haben nicht mit dem aufmerksamen Mitarbeiter der Filiale – unserem Wiener der Woche – gerechnet.

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Ungleiches Duo fiel auf
Der Angestellte wird beim Anblick des ungewöhnlichen Duos misstrauisch und verständigt den Polizeinotruf – die perfide Masche der falschen Uniformierten konnte gerade rechtzeitig gestoppt werden! Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zwar erfolglos, die Ermittlungen hat jetzt aber das Landeskriminalamt übernommen. 

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