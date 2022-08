Dugina-Mord: Spur soll nach Wien führen

Moskau macht für das Attentat eine ukrainische Auftragskillerin namens Natalya Vovk verantwortlich (siehe Bild unten) - und macht nun Jagd auf die 43-Jährige. Sie soll nach der Tat samt ihrer erst zwölfjährigen Tochter nach Estland geflüchtet sein. Doch dies dürfte nicht ihre letzte Station gewesen sein: So kursiert im Messenger-Dienst Telegram das Gerücht, Vovk sei Montagabend in einem Hotel am Wiener Hauptbahnhof gesichtet worden - in Begleitung von weiteren zwei Frauen und eben einem Kind. Von dort aus soll sie dann die Flucht fortgesetzt haben. Das Innenministerium prüft.