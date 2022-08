Dugin nach Tod von Tochter: „Die Front ist hier“

Hunderte Menschen haben am Dienstag in Moskau an einer Trauerfeier für die bei einem Anschlag getötete Darja Dugina teilgenommen. Auch ihr Vater, der angeblich Kreml-nahe Ideologe Alexander Dugin, und seine Frau nahmen an der offiziellen Feier in einem TV-Zentrum teil. „Sie starb für das Volk, für Russland, an der Front. Die Front - sie ist hier“, sagte der ultranationalistische Intellektuelle zu Beginn der Zeremonie.