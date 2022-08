Mehrere Vandalismusakte gegen religiöse Stätten

Sowohl jüdische als auch muslimische Einrichtungen sind Ziele von Vandalismus geworden: Am „Campus der Religionen“ in der Wiener Seestadt Aspern wurde am Wochenende eine Fahne der jüdischen Glaubensgemeinschaft heruntergerissen. Und die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) beklagt, dass es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Angriffen auf Moscheen gekommen sei.