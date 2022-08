Kosovo und Serbien einigen sich weiterhin nicht

Neue Einreiseregeln verschoben

Damit bezog sich Borrell auf den Stichtag, an dem neue Einreiseregeln für Serben und Serbinnen in Kraft treten sollen. Diese hatte die Regierung Kosovos ursprünglich bereits zum 1. August einführen wollen, auf Druck der EU und der USA aber um einen Monat verschoben. Vor ungefähr drei Wochen waren die Spannungen im Norden des Kosovos an der serbischen Grenze wie berichtet eskaliert. Menschen errichteten in einer Protestaktion Barrikaden und feuerten Schüsse auf die Polizei ab.