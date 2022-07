Luftalarm und Schüsse an kosovarischer Grenze

In sozialen Medien überschlugen sich indes Berichte über angebliche Vorfälle in der früheren südserbischen Provinz. Das serbische Verteidigungsministerium musste auch Spekulationen entgegentreten, es habe die Grenze zum Kosovo überschritten. In einer am Abend verbreiteten Mitteilung hieß es aber vielsagend, dass die serbische Armee „bis jetzt“ noch nicht die Verwaltungsgrenze überschritten habe. Die Journalistin Una Hajdari hat in ausführlichen Tweets zur aktuellen Situation geäußert und auch erklärt, dass die auch am Sonntag wahrnehmbaren Sirenen häufig auch während Einsätzen der kosovarischen Polizei ertönen, damit die Zivilbevölkerung wisse, dass es sicherer sei, nicht auf die Straße zu gehen. Damit wollte Hajdari die alarmistischen Meldungen in den sozialen Medien ein wenig zurechtrücken.