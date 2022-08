Kosovo: Der kleinste Funke genügt

Dass es bei der neuerlichen Eskalation im Nordkosovo wohl nicht nur um die jüngsten Maßnahmen der Regierung in Pristina ging, war am Montag wieder einmal ersichtlich. In den vier von Serben bewohnten Gemeinden - Mitrovica, Leposavic, Zvecan und Zubin Potok - waren Plakate mit der Aufschrift „Willkommen in der Gemeinschaft der Serbischen Gemeinden“ aufgetaucht, was von Pristina wohl nur als eine weitere Provokation Belgrads verstanden werden kann.