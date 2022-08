Serbien wirft Kosovos Premier Kriegsabsichten vor

Geplante Verschärfungen bei Einreisebestimmungen

Auslöser der jüngsten Spannungen war eine für Montag geplante Verschärfung der Einreisebestimmungen für Kosovo-Serben. Am Wochenende kam es zu wütenden Protesten und Blockaden, die Polizei in Pristina berichtete auch von Schüssen. In der Nacht auf Montag verkündete Kurti jedoch, dass die Einführung der Maßnahme um einen Monat verschoben werde.