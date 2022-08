Kosovo verschiebt geplante Einreiseregeln

Barrikaden und Schüsse am Sonntag

Am Sonntag hatten militante Serben Barrikaden im überwiegend serbisch bevölkerten Norden des Kosovo errichtet. Unbekannte hatten Schüsse in Richtung kosovarischer Polizei abgegeben, verletzt wurde dabei niemand. Zu den Spannungen kam es, weil die kosovarischen Behörden ab Montag keine serbischen Personaldokumente mehr an den Grenzübergängen anerkennen wollten. Menschen aus Serbien hätten sich an der Grenze ein provisorisches Dokument ausstellen lassen müssen. Laut dem Kosovo handelt es sich dabei um eine Maßnahme, die auf Gegenseitigkeit beruht. Menschen aus dem Kosovo müssen sich bereits seit längerer Zeit beim Grenzübertritt nach Serbien ein provisorisches Dokument holen. Zudem hatte der Kosovo neue Regeln für die Nummernschilder von Autos aus dem Kosovo geplant.