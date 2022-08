Nachhaltiger Bio-Seesaibling aus dem Pielachtal

Seit Jahrtausenden dient der Fisch der Menschheit als wertvolle Nahrungsquelle, und auch heute ist er buchstäblich in aller Munde. Am heutigen „Tag des Fisches“ machen allerdings zahlreiche Umweltschutzorganisationen auch auf die dramatische Lage des Wasserbewohners aufmerksam: Überfischung der Meere, verschmutzte Gewässer (aktuell beispielsweise an der Oder), sinkende Pegelstände der Flüsse und hohe Temperaturen setzen den Beständen zu. Der Trend geht daher zum nachhaltig gezüchteten, regionalen Produkt - die „Krone“ besuchte einen Vorzeigebetrieb.