Geruch der Brände in Portugal erreicht nun Madrid

Der Brand in der Serra da Estrela, der bereits der größte in diesem Sommer in Portugal war, hat nach den neuesten vorläufigen Zahlen der portugiesischen Behörden etwa 15.000 Hektar verbrannt, berichtet der Sender Euronews. Das Feuer zerstörte einzigartige Waldgebiete in dem von der UNESCO anerkannten Park im Herzen des Gebirgszugs.