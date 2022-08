Großbrände verschlingen enorme Flächen in Europa

Frankreich: Waldbrand wieder aufgeflammt

Aktuell wüten Waldbrände in Südfrankreich und im Südwesten des Landes. Im Département Aveyron schien ein Brand bereits fast gelöscht zu sein, bevor er am Samstagnachmittag erneut aufflammte. Seither verbrannten zusätzliche 500 Hektar Land, tausende Menschen mussten ein weiteres Mal ihre Häuser verlassen. Das Feuer war am vergangenen Montag ausgebrochen, vorsichtshalber wurden 3000 Menschen evakuiert. Nachdem das Feuer unter Kontrolle schien, waren sie wieder in ihre Häuser zurückgekehrt.