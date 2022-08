Ungarn erlebt derzeit die größte Dürre seit 1901

„Bereits der Winter war in diesem Jahr sehr trocken. In einigen Gebieten der Puszta ist in diesem Jahr weniger als die Hälfte der üblichen Niederschläge gefallen. Es gibt Orte, wo die fehlende Niederschlagmenge sogar 150 bis 250 Millimeter erreicht“, erläutert die Klimaexpertin des World Wide Fund for Nature (WWF) Hungary, Klára Kerpely.