Waldbrände wüten bei Rimini und auf Sizilien

Zuerst brach das Feuer am Montagabend in einem Wandergebiet in der Gemeinde Civitella di Romagna, nahe Rimini, aus. Auf einem Video war dichter Rauch zu sehen, der über dem hügeligen Gebiet lag. Starker Wind fachte die Feuer immer wieder an. Zehn Menschen mussten laut den Einsatzkräften vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden.