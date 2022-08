Weiterhin viele Firmengründungen in Österreich

Einen größeren Rückgang der neuen Unternehmen erwartet Zehetner-Piewald in naher Zukunft dennoch nicht, da Aspekte wie hohe Kosten bereits bei der Planung einkalkuliert werden könnten. So seien in der Corona-Pandemie bereits mögliche Lockdowns und eine verstärkte Digitalisierung mitbedacht worden. Damit weiterhin viele Betriebe in Österreich gegründet werden, brauche es unter anderem einen Beteiligungsfreibetrag und eine nachgeschärfte Arbeitslosenversicherung für Selbstständige.