So veränderte Corona Wirtschaft und Arbeitswelt

Mehr als eine Million Menschen zum Höchststand in Kurzarbeit

Auch viele Menschen mussten persönliche finanzielle Einbußen hinnehmen. Vor allem dann, wenn sie arbeitslos wurden - oder in deutlich abgemildertem Ausmaß, wenn sie in die für Unternehmen oft rettende Kurzarbeit geschickt wurden. Der Höchststand an Kurzarbeitenden überschritt im April/Mai 2020 eine Million, dazu kam zeitgleich der Höchstwert von mehr als einer halben Million Arbeitslosen. Zuletzt (Daten vom Dienstag vergangener Woche) waren noch 184.000 Personen zur Kurzarbeit vorangemeldet. 386.902 Personen waren arbeitslos oder in AMS-Schulungen. Das sind weniger als vor der Krise. Aber der Facharbeitermangel spitzt sich weiter zu.