Urlauber in Frankreich beklagen Fischattacken

Alleine am Montag mehr als 40 Attacken

Alleine am Montag sollen am Strand von Hendaye in der Nähe der spanischen Grenze mehr als 40 Badegäste von den Fischen attackiert worden sein. Weitere derartige Vorfälle gab es aber auch in der Nähe von Cannes an der Côte d‘Azur und laut dem Sender BFMTV in der Bucht von Saint-Tropez.