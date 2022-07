Teilweises Badeverbot an Italiens Stränden

„Die Ergebnisse der Meerwasserproben für die sieben Badegewässer an der Nordküste von Rimini sind erst wenige Minuten alt“, so die Gemeinde. Die Proben seien an denselben Orten, am selben Tag und nicht mehr als eine halbe Stunde nach denen von Arpae entnommen worden. Die Gewässer seien also „perfekt zum Baden geeignet“.