Fisch biss Schwimmerin und ließ nicht mehr los

Seit Jahrzehnten dreht „Krone“-Leserin Christina K. im Sommer täglich ihre Schwimm-Gymnastik-Runden am Vassacher See in Villach. Doch vor wenigen Tagen gab es dabei eine böse Überraschung. Die Pensionistin wurde aus dem Nichts von einem Wels attackiert. Sie dürfte wohl zu nahe an seinen Laichplatz geraten sein.