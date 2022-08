Rätsel um tödlichen Horror-Crash kurz vor Lösung

Eine 22-jährige Tirolerin ist tot, keiner der beiden Insassen des zweitbeteiligten Fahrzeuges will am Steuer gesessen sein - ja, sie sollen der Polizei sogar ein Lügenmärchen aufgetischt haben: Die Ermittlungen nach dem schrecklichen Unfall Ende Juli in Haiming (Bezirk Imst) laufen weiter auf Hochtouren. Doch schon bald - so die Polizei - könnte das Rätsel gelöst sein.