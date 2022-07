Tirolerin (22) stirbt bei Crash: Wer war Lenker?

Tragischer Verkehrsunfall am späten Freitagabend im Tiroler Oberland: In Haiming (Bezirk Imst) kam es zu einem fatalen Zusammenstoß zweier Autos. Eine Tirolerin (22) wurde im Wrack eingeklemmt - sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Unklar ist, wer den zweiten Pkw gelenkt hatte - Blutproben der beiden Insassen (28 und 34 Jahre) wurden sichergestellt. Womöglich war Alkohol im Spiel!