Lage an der Balkan-Route bleibt weiter angespannt

„Das Durchhaltevermögen der Beamten wird auf eine harte Probe gestellt, da der Arbeitsaufwand mit Flüchtlingen und Schleppern drastisch zunimmt. Die Grenze der Belastbarkeit ist vor allem im Bezirk Oberpullendorf schon lange erreicht“, heißt es aus Eisenstadt. Im Notfall springen Kollegen in den Bundesländern ein. Sie hatten, wie berichtet, bislang die Asylanträge von einem Drittel der Aufgegriffenen bearbeitet. Diese Übernahme der Identitätsfeststellungen durch andere Dienststellen in der Steiermark, Kärnten & Co. sind per Erlass des Innenministeriums geregelt.