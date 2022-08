Entlastung der Polizisten an Grenze gefordert

Ansuchen in Tirol

Die Folge: Die Anträge von mehr als 200 Asylwerbern mussten am Wochenende in anderen Bundesländern erledigt werden. In 40 Fällen sind die Ansuchen der Flüchtlinge etwa nach Tirol umgeleitet worden. Die Registrierung aller neu ankommenden Migranten war angesichts der höchsten Aufgriffszahlen seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 von den Beamten im Burgenland allein nicht zu bewältigen.