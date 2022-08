Schwerer Schlag gegen die Schlepper-Mafia

Schlag auf Schlag ging es Mittwoch zeitig in der Früh im Zuge der Überwachung der Grenze. Gegen sechs Uhr entdeckten Soldaten in Nikitsch zehn Flüchtlinge, die in der Hauptstraße umherirrten. Die Migranten waren nur eine Stunde zuvor in der Dämmerung aus Ungarn ins Burgenland marschiert und wollten um Asyl ansuchen.