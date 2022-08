Invasion aus China? Taiwan hat eine Geheimwaffe

AMD, Apple, Nvidia, Qualcomm - alle fertigen in Taiwan

Der weltgrößte Chipfertiger betreibt die meisten seiner Werke in der taiwanesischen Heimat - und zählt mit Apple, AMD, Nvidia und Qualcomm einige der größten Namen der Hightech-Branche zu seinen Kunden. Und TSMC ist nur die Spitze des taiwanesischen Chip-Eisbergs, hebt das IT-Portal „Heise“ in einer Analyse hervor. Auch UMC, die Nummer drei am globalen Chipmarkt, ist in Taiwan daheim - und unter anderem für die globale Autoindustrie von entscheidender Bedeutung.