Eine Tote und drei Kinder verletzt: Unfall auf A11

Beifahrerin verstarb noch an Unfallstelle

Die Beifahrerin, die tödlich verunglückte, wurde beim Unfall schwer eingeklemmt. Die HFW Villach und die Wehren Drobollach und Wernberg leiteten erste Rettungsmaßnahmen ein und schafften einen Zugang für den Notarzt der ARA-Flugrettung. Der Hubschrauber RK1 musste auf der Autobahn landen. „Die Bemühungen blieben jedoch leider vergebens: Die Verletzungen der Beifahrerin waren mit dem Leben nicht vereinbar, sie verstarb noch an der Unfallstelle.“