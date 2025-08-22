Christine Baranski (73) sorgt für Liebesgerüchte

Hände halten, heiße Gerüchte! Hollywood-Ikone Christine Baranski („Mamma Mia!“, „The Gilded Age“) sorgt für Aufsehen – nicht wegen einer neuen Rolle, sondern wegen einer möglichen neuen Liebe.
An der Seite der eleganten Schauspielerin: King Princess (26), Pop-Sängerin, und It-Girl der New Yorker Szene. Gleich zweimal zeigten sich die beiden eng umschlungen auf dem Red Carpet. Auf Instagram heizte King Princess die Spekulationen zusätzlich an: „#loveislove“, schrieb sie zu gemeinsamen Schnappschüssen.
Fans flippen aus!
„Omg hi Sarah Paulson und Holland Taylor 2.0“, witzelte ein User. Andere sehen schon die „neue Besetzung von ,The L Word“.
Doch was steckt wirklich dahinter? Britische Medien berichten: alles nur Freundschaft!
Das Duo habe sich bei den Dreharbeiten, unter anderem in Österreich – zur Nicole-Kidman-Serie „Nine Perfect Strangers“ kennengelernt. Schon da habe King Princess Baranski gewarnt: „Pass auf, wie du unsere Freundschaft beschreibst – die Leute werden reden.“ Nun – das tun sie jetzt!
