47 Jahre jünger

Christine Baranski (73) sorgt für Liebesgerüchte

Society International
22.08.2025 09:50
Christine Baranski und ihr „Nine Perfect Strangers“ Co-Star sorgen für Liebesgerüchte.
Christine Baranski und ihr „Nine Perfect Strangers“ Co-Star sorgen für Liebesgerüchte.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael loccisano)

Hände halten, heiße Gerüchte! Hollywood-Ikone Christine Baranski („Mamma Mia!“, „The Gilded Age“) sorgt für Aufsehen – nicht wegen einer neuen Rolle, sondern wegen einer möglichen neuen Liebe.

An der Seite der eleganten Schauspielerin: King Princess (26), Pop-Sängerin, und It-Girl der New Yorker Szene. Gleich zweimal zeigten sich die beiden eng umschlungen auf dem Red Carpet. Auf Instagram heizte King Princess die Spekulationen zusätzlich an: „#loveislove“, schrieb sie zu gemeinsamen Schnappschüssen.

Fans flippen aus! 
„Omg hi Sarah Paulson und Holland Taylor 2.0“, witzelte ein User. Andere sehen schon die „neue Besetzung von ,The L Word“.

„Nine Perfect Stranger 2“: Lucas Englander, Aras Aydin, Christine Baranski
„Nine Perfect Stranger 2“: Lucas Englander, Aras Aydin, Christine Baranski(Bild: Disney/Reiner Bajo)
„Nine Perfect Stranger 2“: Dolly De Leon, King Princess, Annie Murphy
„Nine Perfect Stranger 2“: Dolly De Leon, King Princess, Annie Murphy(Bild: Disney/Reiner Bajo)

Doch was steckt wirklich dahinter? Britische Medien berichten: alles nur Freundschaft!

Das Duo habe sich bei den Dreharbeiten, unter anderem in Österreich – zur Nicole-Kidman-Serie „Nine Perfect Strangers“ kennengelernt. Schon da habe King Princess Baranski gewarnt: „Pass auf, wie du unsere Freundschaft beschreibst – die Leute werden reden.“ Nun – das tun sie jetzt!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
