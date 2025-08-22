Promi-Spross Ochsenknecht kommt mit Geldbuße davon

„23 Tage war er inhaftiert, das hat gewirkt“

Etwas länger holt Verteidiger Matthias Holzmann aus, er spricht angesichts des Medienechos vom wohl „folgenschwersten Hotelaufenthalt aller Zeiten“. Sein Mandant sehe ein, dass er für die Leistung des Hotels geradestehen müsse – „spät, aber doch“. Vor dem Saal habe sich Ochsenknecht bereits beim Hotelier entschuldigt. Zum Buchungszeitpunkt, so Holzmann, sei sein Mandant jedenfalls finanziell liquid gewesen, von einem Betrug sei daher nicht auszugehen. „23 Tage war er inhaftiert. Das hat gewirkt, er hat nachgedacht und die Sache reflektiert.“